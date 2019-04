Freie Wähler wählen Landratskandidaten

2020 findet in Bayern die nächste Kommunalwahl statt. Auch die Freien Wähler Erlangen-Höchstadt werden sich wieder beteiligen und stellen schon jetzt erste Weichen. Die Nominierungsveranstaltung für die Wahl des nächsten Landrates findet am Donnerstag, 2. Mai, um 19.30 Uhr im Hotel "3 Kronen" in Adelsdorf statt. red