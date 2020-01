Freie Wähler trinken sich "Stärk" für den Wahlkampf an

- An der Tradition des "Stärkantrinkens" halten auch die Freien Wähler Heßdorf fest und hatten in das Sportheim nach Niederlindach eingeladen. "Das gehört eigentlich genauso dazu wie das Weißbier zum Oktoberfest", erklärte Vorsitzender Erich Biermann den Brauch, der in der Region weit verbreitet ist. Dabei trifft man sich im Familien- und Freundeskreis, um sich gemeinsam Stärke - im Volksmund "Stärk" - für das neue Jahr anzutrinken, dabei wird unter "Stärk" Kraft und Gesundheit verstanden. Eigentlich sollte, damit die Stärke auch das ganze Jahr lang anhält, für jeden Monat des Jahres ein "Seidla" vom Bock getrunken werden, heißt es beim "Verein zur Förderung der fränkischen Braukultur". Allerdings sollte in Franken die Zwölferregel nicht so genau genommen werden. Schließlich dient der Brauch dem Mobilisieren seiner Kräfte und soll nicht das Gegenteil bewirken.

Deshalb wurde in Niederlindach als "Grundlage" eine deftige Schlachtschüssel serviert und damit gleichzeitig der Kommunalwahlkampf eröffnet. Bereits um 11 Uhr wurde es eng im Sportheim und es musste das Nebenzimmer geöffnet werden.

Besonders freuten sich die Freien Wähler, dass auch gleich neue Mitglieder gewonnen werden konnten, dies sich in der gemütlichen Runde sichtlich wohlfühlten. "Das ist auch ein Zeichen dafür, dass Menschen die Geselligkeit lieben und dass solche Veranstaltungen in einer Gemeinde gerne angenommen werden", freute sich Biermann, der wieder für das Bürgermeisteramt kandidiert, am Ende des Frühschoppens.