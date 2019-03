Freie Wähler treffen sich

Ein erstes Kandidatentreffen der Personen, die auf der Liste der Freien Wähler (FW) zu den Stadtratswahlen 2020 antreten werden, wird am Donnerstag, 21. März, 19 Uhr in den "Drei Linden" in der Memmelsdorfer Straße 87 stattfinden. Ein zweites Kandidatentreffen folgt dann am Samstag, 6. April. Treffpunkt wird dann der Aldi-Parklatz in der Pödeldorfer Straße sein, von wo die Teilnehmer mit dem Fahrrad markante Punkte im Bamberger Osten anfahren. Zu den Kandidatentreffen sind laut FW die Mitglieder eingeladen sowie feststehende Kandidaten und Personen, die ernsthaft an einer Kandidatur auf der Liste der Freien Wähler Interesse haben. red