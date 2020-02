Freie Wähler stellen sich vor

Die Freien Wähler in Steinbach am Wald stellen in den nächsten Tagen ihre Mannschaft für den Wahlkampf 2020 vor. Eröffnet wird der Vorstellungsreigen am kommenden Samstag, 8. Februar, von 8 bis 11 Uhr an der Dorfscheune in Windheim. Einen Tag später, also am Sonntag, 9. Februar, wird man im Kulturhaus in Buchbach zu einem Frühschoppen von 10 Uhr bis 12 Uhr präsent sein. Und am Samstag, 15. Februar, stellt man sich von 8 bis 11 Uhr am Konsum in Hirschfeld vor. Die Planungen für Steinbach und Kehlbach stehen noch aus. Unter den zwölf Bewerbern steht mit Laura Zipfel die einzige Frau im Aufgebot der Kandidatenliste. Stolz ist man darüber, dass aus allen Gemeindeteilen mindestens ein Bewerber vorhanden ist, wobei man gerne mehr aus den Ortsteilen gehabt hätte. Auch in den nächsten Jahren stünden große Herausforderungen an, die es gilt, gemeinsam anzugehen. Immer wichtiger würden dabei der Informations- und Kommunikationsfluss in und mit der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Bürger, die nach Meinung der Freien Wähler ausgebaut werden muss. uzi