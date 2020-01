Freie Wähler stellen Kandidaten vor

Die Freien Wähler Münnerstadt und Stadtteile stellen ihren Bürgermeisterkandidaten Andreas Trägner und ihre Kandidaten für die Kommunalwahl vor. Am Montag, 27. Januar, findet die Veranstaltung in Fridritt im Vereinsheim statt. Es folgen am Dienstag, 28. Januar, Brünn/ Feuerwehrhaus, Mittwoch, 29. Januar, Althausen/Gemeindehaus und Donnerstag, 30. Januar, Münnerstadt/Hotel Tilman. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr. sek