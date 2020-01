Wilhelmsthal vor 20 Stunden

Freie Wähler stellen Kandidaten vor

Die Unabhängige Wählergemeinschaft-Freie Wähler der Gemeinde Wilhelmsthal hält am Sonntag, 19. Januar, ab 18 Uhr, ihre Nominierungsversammlung anlässlich der Kommunalwahl am 15. März in der Gaststätte...