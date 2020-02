Freie Wähler sprechen mit den Bürgern

Die Freien Wähler (FW) in Ebern wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen und die Belange der Bürger auf diese Weise erfahren.

Das ist das Ziel von "Meet and Greet" mit den Kandidaten am Dienstag, 3. März, in der Eberner Rathaushalle. Hierbei stellen sich die Kandidaten und ihre Themenschwerpunkte vor. Hierzu sind alle interessierten Bürger eingeladen, ab 18 Uhr in die Rathaushalle zu kommen.

Die Kandidaten freuen sich auf nette und konstruktive Gespräche mit den Bürgern. Außerdem stellen die Freien Wähler Ebern die aus ihrer Sicht wichtigen Themen dar, für die sie sich starkmachen und einsetzen wollen. Ideen und Anregungen vonseiten der Bürger sind willkommen.

Außerhalb der Veranstaltung gibt es übrigens auch die Möglichkeit, Anregungen, Ideen und Sorgen schriftlich in den "Kümmerer-Kasten" der Freien Wähler zu werfen. Dieser befindet sich am Durchgang beim Café Wagner in Ebern.

Außerdem haben sich die Freie-Wähler-Kandidaten für "Meet und Greet" ein Gewinnspiel ausgedacht. jrs