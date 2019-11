Freie Wähler setzen auf Frauen, Jugend und Bewährtes

Die Freien Wähler (FW) Forchheim haben in Serlbach ihre Kandidatenliste für die Stadtratswahlen 2020 aufgestellt. Die Liste umfasst 40 Namen plus Ersatzkandidaten und hat einen Frauenanteil von exakt 50 Prozent.

Der Orts- und Bezirksvorsitzende Manfred Hümmer wies in seiner Begrüßungsrede auf die "erfolgreiche Arbeit der FW-Stadtratsfraktion" in der vergangenen Legislaturperiode hin. Egal ob im Bereich Umweltschutz, Wirtschaft oder Kultur seien die Freien Wähler laut Pressemitteilung in Forchheim stets mit zukunftsweisenden Anträgen vorangegangen. Viele dieser Anträge seien im Stadtrat letztlich auch beschlossen worden. Andere Fraktionen hätten sich den Forderungen häufig im Nachgang angeschlossen. Diese erfolgreiche Arbeit soll ab 2020 fortgesetzt werden.

Auf einen OB-Kandidaten verzichten die Freien Wähler dieses Mal. Auf der Kandidatenliste folgen hinter dem Spitzenkandidaten Manfred Hümmer die Stadträte Ludwig Preusch, Erwin Held und Arnd Feistel auf den weiteren Plätzen. Ein Augenmerk legen die Freien Wähler nach eigenen Angaben neben dem Engagement weiblicher Mitglieder auch darauf, junge Menschen für die Kommunalpolitik zu interessieren. "Eine wichtige Investition in unsere Zukunft", wie Manfred Hümmer betonte. Die Verjüngung der Liste sei auch mit einigen neuen Kandidaten gelungen. So tritt beispielsweise erstmals die Schülersprecherin des Gymnasiums Fränkische Schweiz Ebermannstadt, Marlene Schuberth, auf Listenplatz 27 für die Freien Wähler an. Kulturschaffende wie Claus Mainhardt (Junges Theater, "Kneipenfetzt"-Festival) oder Ludwig und Jutta Dafner ("Statttheater") sind genauso auf der Liste zu finden wie das SPD-Urgestein und langjähriger Stadtrat Albert Dorn. Dieser ist zwar immer noch SPD-Mitglied, tritt aber nach seinem Austritt aus der SPD-Fraktion im Stadtrat dieses Mal auf der Liste der Freien Wähler an (Platz 6). Für den Wahlkampf haben sich die FW die Agentur Wiegärtner ins Boot geholt. Deren Chef, Robert Wiegärtner, tritt ebenfalls auf der Liste für die FW an (Platz 14) und stellte ein erstes Wahlkampfkonzept vor. Provokant solle schon auf Plakaten gezeigt werden, dass die FW in unterschiedlichen Politikbereichen die Nase vorn haben würden. Neben einem Kinospot sei auch die intensive Nutzung der Online-Medien in Planung.

Die Liste

Die Liste der FW Forchheim: 1. Manfred Hümmer, 2. Ludwig Preusch, 3. Erwin Held, 4. Arnd, Feistel, 5. Christian Feeß, 6. Albert Dorn, 7. Albrecht Waasner, 8. Bianca Hofmann, 9. Thomas Mainusch, 10. Christian Burkard, 11. Karin Haimann, 12. Samuel Holzmann, 13. Daniela Hümmer, 14. Robert Wiegärtner, 15. Ludwig Daffner, 16. Birgit Heldmann, 17. Petra Sitzmann, 18. Sandra Berger, 19. Raimund Christl, 20. Claus Mainhardt, 21. Michaela Ramisch, 22. Rifat Dervovic, 23. Jutta Daffner, 24. Florian Borchers, 25. Dorothea Christl, 26. Sebastian Herold, 27. Marlene Schuberth, 28. Christian Brandl, 29. Nicole Raithel, 30. Bernd Krause, 31. Eva Haimann, 32. Ulrike Batz, 33. Marie Held, 34. Sarah Haas, 35. Ulrike Waasner, 36. Eugen Eger, 37. Leonie Raithel, 38. Verena Sitzmann, 39. Petra Matt-Eger, 40. Karin Schmidtlein; Ersatz: Borghild Schiefer, Maximilian Saiko, Karin Lyga red