Freie Wähler sehen sich vor großen Herausforderungen

Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Gemeinde Meeder, Bernd Höfer, bezeichnete der Vorsitzende der Freien Wähler, Bernd Dreßel, der das Ehrenamt des Zweiten Bürgermeisters innehat, als kühl. Es beschränke sich nur auf das Wesentliche.

Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler in der Gaststätte Mesch in Drossenhausen erklärte Bernd Dreßel, dass die Mitgliederzahl unverändert bei 40 stehe. Er erinnerte an die Fahrt nach München mit Besuch des Landtages.

Gemeinderatswahlen im Fokus

Die Unterschriftensammlung für die inzwischen zu Fall gebrachte Straßenausbaubeitragssatzung sei gut gelaufen. Nun stünden für 2020 Gemeinderatswahlen an, und dafür müsse nun die Vorarbeit beginnen.

Von einer großen finanziellen Herausforderung der Gemeinde sprach Fraktionsvorsitzender Ehrhardt Kräußlich. Er nannte die Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten an der Kläranlage in Kösfeld, die europaweit ausgeschrieben werden müssten.

"Baulücken schließen"

Die in Meeder, Beuerfeld und Großwalbur ausgewiesenen Bauplätze seien allesamt verkauft. Damit stelle sich ein großes Problem dar: Es müssten weitere erschlossen und ausgewiesen werden. Kräußlich plädierte allerdings auch dafür, alte leer stehende Häuser wieder mit Leben zu erfüllen und zum anderen Baulücken innerhalb der Orte zu bebauen. Es könne nicht sein, dass erschlossene Bauplätze, für die viel Geld von der Gemeinde ausgegeben wurde, nicht bebaut werden.

Zahlreiche Straßenerneuerungen stünden ebenfalls an. Insgesamt müsse die Gemeinde große Aufgaben bewältigen.

Neue Kassenprüfer sind Julia Licht und Matthias Bosecker.

"Junge Leute aufbauen"

Christian Gunsenheimer, der FW-Kandidat bei den Landratswahlen war, meinte, dass bei den bevorstehenden Kommunalwahlen viel Arbeit auf die Freien Wähler zukomme. Es sollten junge Leute aufgebaut werden für den Gemeinderat und für das Bürgermeisteramt. Neue Themen sollten aufgegriffen und an den Bürgermeister herangetragen werden.

Gunsenheimer blickte auch voraus auf die Kreistagswahl. Mit 60 Kandidaten sei die Liste zu füllen. Meeder sei früher eine Hochburg der Freien Wähler gewesen, und deshalb setze er auf bekannte Persönlichkeiten aus der Gemeinde. Als Bürgermeister würden junge attraktive Menschen gewählt, egal ob politisch bereits engagiert oder nicht, und solche seien zu finden. Jeder Ortsverband sollte eine schlagkräftige Truppe aufstellen.

Vorsitzender Dreßel sprach das Kanalsystem in Meeder an, das die Bürger noch viel Geld kosten werde. Auch die Frage nach Mietwohnungen insbesondere für junge Leute, die nicht gleich ein Haus bauen wollen, stand im Raum. Dafür müssten, wie in anderen Orten auch, Investoren gefunden werden, die Wohnraum schaffen. kagü