Freie Wähler schmieden Pläne

"Was für die Landespolitik Deggendorf ist, ist für uns Hemhofen", erklärte die Kreisvorsitzende Irene Häusler beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler in Hemhofen. Damit machte sie klar, dass diese Veranstaltung für den Kreisverband eine feste Institution ist. Gerade ein Jahr vor den Kommunalwahlen gebe sie Gelegenheit zu einer Standortbestimmung.

"Nach derzeitigem Stand werden wir unsere Kreistagsliste im Herbst aufstellen. Derzeit sind die Ortsvorstände damit beschäftigt, geeignete Kandidaten zu gewinnen." Gerald Brehm, Fraktionsvorsitzender der FW im Kreistag, möchte bei der kommenden Wahl zwei Sitze zugewinnen. Auch einen Herausforderer für Landrat Alexander Tritthart (CSU) wird es geben. "Der wird wahrscheinlich schon deutlich früher nominiert", sagte Häusler. . Namen nannte sie allerdings noch nicht. Doch gibt es wohl geeignete Kandidaten. Denn derzeit würden im Hintergrund Gespräche geführt, plauderte die Kreisvorsitzende aus dem Nähkästchen.

Ähnlich sachlich gestaltete die für emotionale Wortbeiträge im Landtag bekannte FW-Abgeordnete Gabi Schmidt ihren Part. Darin erläuterte die Voggendorferin die Erfolge des Koalitionsvertrags. "Wir sind nun einmal nicht die Mehreren", betont sie. "Aber wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir heute in der Regierung sitzen und so schnell so viel erreichen." Damit meint sie die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. "Auch wenn mancher Bürgermeister derzeit noch Wundschmerzen spürt, wir haben eine große Ungerechtigkeit beseitigt", freute sich Schmidt.

Junge Leute im Fokus

Ein Angebot für junge Leute entwickelt derzeit Regina Dukart gemeinsam mit einem Arbeitskreis. "Denn jetzt werden die Weichen für unsere Zukunft gestellt. Wir sind in der Verantwortung, unsere Stimme zu erheben - damit auch Kinder und Enkel hier eine lebenswerte Region haben." Deshalb, so Dukart, brauchen die Freien Wähler in Kommunen und Landkreis noch mehr Gewicht. ez