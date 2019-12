Freie Wähler laden zur Weihnachtsfeier

Am Mittwoch, 18. Dezember, laden die Freien Wähler Ebern zu einer vorweihnachtlichen Feier ein. Die Einladung richtet sich laut Thomas Limpert an alle Mitglieder und Freunde der Freien Wähler. Die Feier findet im Café Wagner statt und beginnt um 18.30 Uhr. Bereichert durch einige besinnlichen und musikalischen Beiträge will die Wähler-gruppe der Ankündigung zufolge das Jahr gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre und bei einigen weihnachtlichen Genüssen ausklingen lassen. red