Unter dem Titel "Erinnerungsorte auf der Erbainsel und in Gaustadt" laden die Freien Wähler Interessierte ein, ausgewählte Stellen in Gaustadt aufzusuchen und so Orte der Geschichte dieses Ortsteiles kennenzulernen. Die Teilnehmer treffen sich hierzu am Donnerstag, 18. Juli, um 18.30 Uhr auf der Erbabrücke. Es wird empfohlen mit dem Fahrrad zu kommen, da so weitere Strecken schneller bewältigt werden können. red