Freie Wähler laden zur Neujahrsparty

Die Freien Wähler von Hemhofen laden zu ihrer Neujahrsparty am Samstag 18. Januar, ab 20 Uhr in die alte Schulturnhalle in der Blumenstraße 35 in Hemhofen ein. Von 20 bis 21 Uhr stellt der Bürgermeisterkandidat Benedikt Schneider sein Programm vor und Landratskandidatin Regina Enz informiert über ihre Visionen für den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Anschließend reißt das "Duo Hollywood" die Hütte ab, versprechen die Veranstalter. Getränke gibt's von den "Rumfahrern". Der Erlös der Veranstaltung geht je zur Hälfte an den TSV Hemhofen und an die Spielvereinigung Zeckern. red