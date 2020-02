Freie Wähler laden zum Dialog

Die Freien Wähler Lonnerstadt laden ein zum Dialog mit der Bürgermeisterkandidatin Regina Bruckmann und den Listenkandidaten. Die Termine: Dienstag, 11. Februar, 18 bis 20 Uhr, auf dem Vorplatz der Feuerwehr Fetzelhofen, zusammen mit den Kandidaten der Wählergemeinschaft Fetzelhofen; Mittwoch, 12. Februar, 18 bis 20 Uhr, auf dem Vorplatz der Schule in Mailach; Donnerstag, 13. Februar, 18 bis 20 Uhr, auf dem Vorplatz des Hirtenhauses in Ailsbach, zusammen mit den Kandidaten der Freien Wählergruppe Ailsbach; Freitag, 14. Februar, 16 bis 19 Uhr, auf dem Marktplatz in Lonnerstadt. Bei Bratwurst, Waffeln, Glühwein und Punsch stellen sich die Kandidaten gerne den Fragen der Bürger. Der Erlös kommt der Dorfgemeinschaft Ailsbach, der Dorfgemeinschaft Mailach, der Feuerwehr Fetzelhofen und dem Kindergarten Lonnerstadt zugute. red