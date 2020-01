Freie Wähler laden ein

Die Freien Wähler Wirsberg laden in der kommenden Woche zu folgenden Bürgerrunden ein: Donnerstag, 30. Januar, Gasthof Hereth in Wirsberg; Donnerstag, 6. Februar, Gasthof Steinlein in Neufang; Samstag, 8. Februar, Feuerwehrhaus in Weißenbach. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. red