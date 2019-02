Freie Wähler laden ein

Die Kreisvereinigung Bamberg-Stadt der Freien Wähler lädt ihre Mitglieder und kommunalpolitisch Interessierte zu einem Arbeitsstammtisch in den Areoclub an der Breitenau (Flughafen) ein. Das Treffen findet am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr statt. Im Mittelpunkt stehen kommunalpolitische Themen, unter anderem die Selbstbeschränkung beim Plakatieren bei den bevorstehenden Europawahlen und eine ins Auge gefasste Selbstbeschränkung im Kommunalwahlkampf 2020. Ferner soll die Wohnsituation in Bamberg in den Blick genommen werden. Dabei geht es vornehmlich um ein Wohnraummanagement, Leerstände und Fehlbelegungen, Baumaßnahmen und die Wohnsituation der Studenten in der Stadt und im Umland. Der Zustand der Radwege, der Winterdienst und die Beseitigung des ausgestreuten Splitts werden dabei auch unter Kostengesichtspunkten diskutiert. red