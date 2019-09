Freie Wähler laden ein zum Weinfest

Die Freien Wähler Adelsdorf laden zum zweiten Weinfest in die Schloss-Scheune mit beheiztem Zelt und im angrenzenden Schlossgarten ein. Zum Ausschank kommen gute Frankenweine, aber auch ein süffiges Bier darf nicht fehlen. Für das leibliche Wohl sorgt das Frauenteam in gewohnter Art und verwöhnt die Besucher mit Flammkuchen, Pizza und weiteren Schmankerln. Das Fest beginnt am Samstag, 28. September, ab 16 Uhr. Gegen 19.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung, zu der gerne getanzt werden darf. Tischreservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 0172/9808019. red