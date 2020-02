Freie Wähler informieren

Der Bad Kissinger Ortsverband der Freien Wähler informiert jeden Samstag bis zur Kommunalwahl von 10 bis 13 Uhr an einem Info-Stand in der Oberen Marktstraße. Der Reigen der öffentlichen Stadtteil-Talks startet am Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr im Kolpingheim Garitz. Weiter geht es am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr im Pizza-Kurier, Kissinger Straße 64, in Reiterswiesen, am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr beim TV Jahn, Ludwig-Licha-Weg 5, in Winkels, am Montag, 2. März, um 19 Uhr im Gasthaus "Rhön-Adler", Am Schönborn 9, in Hausen, am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr im Gasthaus Vogler in Albertshausen, am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr im Gasthaus "Zur Traube" in Poppenroth und am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Arnshausen. An den Terminen stellen die Freien Wähler ihre Stadtrats- und Kreistagskandidaten vor. sek