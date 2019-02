Freie Wähler gehen in Klausur

Im Frühjahr 2020 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Obwohl seit Herbst an der Landesregierung beteiligt, gelten die lokalen Entscheide für die Freien Wähler als wichtigster Entscheid. Deshalb wollen sie sich im Landkreis Erlangen-Höchstadt rechtzeitig aufstellen. Wie, das diskutierten Vertreter der FW-Kreistagsfraktion am Wochenende in Kleedorf. Selten zahlreich waren dazu Vertreter der Ortsverbände ins Nürnberger Land gereist.

Die Richtung seiner Gruppierung stimme, da ist sich Gerald Brehm sicher. Denn, so betont der Fraktionssprecher der Freien Wähler im Erlanger Kreistag, bei den letzten Wahlen habe seine Fraktion kontinuierlich zugewonnen. Tatsächlich konnte das Ergebnis von 16,7 Prozent (2002) über 19,1 Prozent (2008) auf zuletzt 21,9 Prozent gesteigert werden. Damit sind die Freien Wähler aktuell mit 13 Sitzen im Landratsamt vertreten.

"Für das kommende Jahr ist unser Ziel 15 Sitze plus x", erklärt Brehm. Ein ambitioniertes Vorhaben, das der Fraktions-Chef mit den FW-Ortsverbänden in der Region erreichen will. Deshalb suchte die FW-Kreistagsfraktion am Wochenende den Dialog mit ihrer Basis.

Entlastung der Kommunen

Die gut 30 Vertreter sparten nicht Applaus, als Gerald Brehm aus dem Kreistag berichtete. Besonders wohlwollend wurde die Kassenlage aufgenommen. "Wir haben dazu beigetragen, dass mit solider Haushaltspolitik das Defizit in den letzten Jahren von 25 auf 20 Millionen Euro Euro gesenkt werden konnte." Das sei die Handschrift der Freien Wähler, betont Brehm. "Außerdem haben wir erreicht, dass die Kreisumlage um 1,35 Prozentpunkte gesenkt wird". Aus Sicht der FW ein hervorragendes Ergebnis.

Auch für den Einsatz gegen die StUB habe die FW-Kreistagsfraktion große Zustimmung erhalten. Die kommt aus Sicht Ludwig Wahls nicht von ungefähr. "Wir sind nach dem Bürgerbegehren nicht tatenlos geblieben. Wir haben uns mit Nachdruck für einen Ausbau der Buslinien eingesetzt." red