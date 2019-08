Freie Wähler fordern schnelle Hilfe für die Waldbauern

Durch die außergewöhnliche Trockenheit der vergangenen Sommer konnte sich der Borkenkäfer dramatisch ausbreiten und bedroht die wirtschaftliche Existenz vieler Waldbauern im Frankenwald. Die Freien Wähler vom Ortsverband Teuschnitz und vom Kreisverband Kronach haben sich bei Betroffenen vor Ort ein Bild von der derzeitigen dramatischen Situation des Waldes und der Waldbauern gemacht. Aus Sicht der Freien Wähler muss nun dringend politisch gehandelt werden.

"Aufgrund der außergewöhnlichen Lage und in Anbetracht der klimatischen Zukunftsperspektive haben wir einen umfassenden Forderungskatalog entwickelt", so der Freie-Wähler- Ortsvorsitzende von Teuschnitz und Stadtratsmitglied Michael Hebentanz. Dabei stehen als "Leuchtturmprojekte" die Sofortmaßnahmen zur Käferbekämpfung und der anstehende Waldumbau im Fokus, wobei die Waldbauern ihren Wunsch nach höherer finanzieller Hilfe bekräftigen. Unterstützung für ihr Anliegen bekommen die Waldbauern auch aus dem Landtag: MdL Rainer Ludwig von den Freien Wählern will sich bei der Landesregierung für die hiesige Forstwirtschaft stark machen. "Ich habe bereits alle tangierten Ministerien (Aiwanger, Kaniber und Glauber) angeschrieben und werde in Kürze noch persönliche Gespräche führen, um eine schnelle und unbürokratische Lösung für unsere Waldbauern anzustreben", so MdL Rainer Ludwig. "Ich unterstütze damit auch die Initiative der Landräte Klaus Löffler (KC) und Klaus Peter Söllner (KU), die sich mit einem 8-Punkte-Programm an Ministerpräsident Markus Söder gewandt haben."

" Der Wald hat herausragende Bedeutung für den Klima- und Artenschutz! Der Schutz des Waldes ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann nicht allein den privaten Waldbauern aufgebürdet werden", sind sich Ludwig und Hebentanz einig.

Deshalb fordern die Freien Wähler Teuschnitz auch ein "Kulturlandschafts-Programm" für den Wald. Ein solches Programm existiert in Bayern bereits seit 1988 für die Landwirtschaft. Bauern erhalten Ausgleichszahlungen für umweltschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen. Dies müsse auch für Waldbesitzer zur Erhaltung stabiler Wälder als CO2 -Speicher gelten.

Die Freien Wähler fordern u.a. auch eine Holzpreis-Aufstockung wegen des dramatischen Wertverlustes, eine stärkere Wiederaufforstungs-Förderung, den Erlass von Steuern und eine Senkung der Gebühren oder einen Zuschuss für die Berufsgenossenschaft. red