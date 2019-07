Einladung ergeht an alle stimmberechtigten Mitglieder der Freien Wähler (FW) Effeltrich/Gaiganz zur öffentlichen Nominierungsversammlung des Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020. Die Versammlung, zu der der Vorsitzende Benno Messingschlager einlädt, findet am Sonntag, 28. Juli, um 19 Uhr im Gasthaus "Zur Post" in Effeltrich statt. red