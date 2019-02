Freie Wähler Ebern wollen von Regierungsarbeit profitieren

Von der unbequemen Oppositionsbank in die Regierungsverantwortung geschlüpft: Dass so ein Rollentausch Anfangsprobleme und Mehrarbeit aufwirft, machte der neue Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Gerald Pittner, bei der Jahresversammlung der Freien Wähler Ebern (FWE) im Café Wagner deutlich. Trotz mancher Anlaufschwierigkeiten zeigte sich der Amtsrichter aus Bad Neustadt aber zufrieden mit den Ergebnissen, die in den Koalitionsverhandlungen mit der CSU erreicht wurden. "Wir haben als Juniorpartner keine Kröten schlucken müssen."

So bezeichnete er die Befreiung von Kindergartengebühren als "Super-Verhandlungsergebnis", wie die FWE mitteilten. Er hoffe, dass sich aus der Regierungsbeteiligung der Freien Wähler auch auf kommunaler Ebene Erfolge ableiten lassen.

Pittner empfahl den Eberner Kollegen, die bisher nur auf Stadtebene aktiv waren, sich in überregionalen Gruppierungen zu engagieren, "damit eure Liste bei der Bürgermeister- und Stadtratswahl nicht ganz hinten auftaucht, wo die Wähler schon ihre Lust verloren und ihre Stimmen vergeben haben."

Ein Aspekt, den auch FWE-Vorsitzender Thomas Limpert in seinem umfassenden Jahresrückblick anklingen ließ, da er "eine Verbindung zum Kreistag herstellen will", was Fraktionsvorsitzende Birgit Bayer in der Sitzung mit aussichtsreichen Listenplätzen versüßte. Und auch bis in den Landtag äugte Limpert: "Mit einem Freie-Wähler-Abgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis im Landtag haben wir jetzt ein Pfund im Rennen."

Gespräche laufen

Doch so weit sind die Eberner "Freien" noch nicht. Zunächst stehen Kommunalwahlen an. Doch Limpert gab sich gelassen: "Bis 2020 ist es noch lange hin." Zwar habe es interne Abstimmungen innerhalb der vierköpfigen Stadtratsfraktion gegeben, verriet der Vorsitzende und Fraktionssprecher. Zu Personalfragen gab er sich aber bedeckt, da Gespräche, mit zum Teil völlig neuen Gesichtern, aktuell am Laufen, aber noch nicht abgeschlossen sind. Im Kreis der FWE-Vorstandschaft sind die nächsten Schritte gemeinsam abzustimmen.

Die weitere Marschroute

"Aufnahmeanträge liegen vor, es gibt Leute, die sich engagieren wollen", sagte der Heubacher vor zwei Dritteln der aktuell 30 Mitglieder.

Bis Jahresmitte sollen Themenschwerpunkte und Kandidatenfragen geklärt werden, gab Limpert die Marschroute vor. Dann soll eine "dezente Einstimmung auf die Stadtrats- und Bürgermeister-Wahl 2020" folgen, wie er sagte. Dies passiert auch im Rahmen der monatlichen Stammtische, die künftig stets am Mittwoch vor Stadtratssitzungen stattfinden.

Zur Arbeit im Stadtrat sagte Limpert, dass viele Projekte angegangen und umgesetzt wurden und "wir falsche Mehrheiten verhindern konnten". Er warnte aber davor, "Tausende Aktivitäten aus dem Boden zu stampfen; stattdessen sollten besser laufende Projekte zu Ende gebracht werden".

An Zukunftsaufgaben sprach Limpert neben Umweltthemen die medizinische Versorgung mit Hausärzten und dem Krankenhaus an, wozu MdL Pittner die Verantwortung auf Bundesebene sah. "Eines ist klar, wir werden nicht alle kleinen Krankenhäuser erhalten können."

Über seine Aufgabe als Jugendreferent berichtete Philipp Arnold von einigen Personalproblemen im Jugendtreff in der einstigen Hausmeisterwohnung an der Mittelschule und seinen Bemühungen, Jugendtag und -parlament zu etablieren. Zur Skaterbahn hatte der Schulleiter eine klare Haltung: "Entweder gscheit herrichten oder abbauen", sagte er.

An Exkursionen stehen für 2019 ein Besuch der Justizvollzugsanstalt in Bamberg, der Michelin-Reifenwerke in Hallstadt sowie lokaler Einrichtungen und Unternehmen auf dem Plan. red