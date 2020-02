Freie Wähler Ebern verspüren Rückenwind

Die anstehende Stadtratswahl beschert den Freien Wählern Ebern (FWE) enormen Zulauf: Einen Mitgliederzuwachs von mehr als 35 Prozent präsentierte Vorsitzender Thomas Limpert bei der Jahresversammlung im Café Wagner. "Wir haben seit Mitte 2019 mit 92 Leuten wegen einer möglichen Kandidatur auf der FWE-Stadtratsliste gesprochen und letztlich 21 Zusagen erhalten, aber unseren Unterstützer- und Sympathisantenkreis deutlich erweitert", blickte Limpert auf intensive Monate der Vorbereitung zurück.

Den kontinuierlich wachsenden Zulauf führte der Vorsitzende den FW-Angaben zufolge auch auf die Vielzahl von Veranstaltungen zurück, die ohne Hintergedanken auf eine Wahlvorbereitung während der letzten sechs Jahre durchgeführt wurden. So fanden auch 2019 mehrere Exkursionen zu Firmen und Einrichtungen, wie das sozialpsychiatrische Zentrum des Diakonischen Werkes oder die Justizvollzugsanstalt in Bamberg, statt. Dazu mehrere gesellige Runden und monatliche, meist gutbesuchte Stammtische am Vortag zur nächsten Stadtratssitzung, in der Mitglieder der Stadtratsfraktion der FWE über die anstehenden Themen informieren und ein Meinungsbild unter den Besuchern abfragen. "Da kommt viel Input, und das weitet unseren Horizont, weil sich auch andere Sichtweisen als die der Verwaltung auftun", freute sich Limpert.

Noch mehr freute er sich über die Zusammenstellung der Kandidaten für die Stadtratswahl. "Wir hatten schon ein bisschen Bauchgrummeln, als es um die Reihung der Kandidaten ging, aber das erfolgte so einvernehmlich, wie es kollegialer nicht geht." Und die gute Arbeitsatmosphäre setzte sich fort. Bei drei Workshops sowie in mehreren Arbeitsgruppen sei ein Wahlprogramm erstellt worden, das viele gute und neue Ideen enthalte. "Großen Anteil daran hat Thomas Stegner, der als selbstständiger Unternehmensberater die Diskussionen fachkundig leitete und in konkrete Ergebnisse münden ließ, die in der künftigen Stadtratsarbeit angegangen werden sollen", umschrieb Limpert die Rolle des externen Sachverständigen.

Der gute Teamgeist der drei Kandidatinnen und 17 Kandidatinnen, die aus der Kernstadt sowie zehn Stadtteilen kommen, zeige sich seit der Nominierungsversammlung immer wieder. So sei eine weihnachtliche Video-Botschaft erstellt worden, die im Internet über 10 000 Zuschauer erreichte. "Auch bei den aktuellen Vorbereitungen auf die Kommunalwahl helfen alle mit und es kommen Anregungen vom Listenplatz 19 und 20 ebenso wie von den Spitzenkandidaten. Und viele sitzen bei Online-Konferenzen bis nach Mitternacht am Computer und verblüffen selbst zu später Stunde mit überraschenden Ergebnissen."

Auch sei die mehrheitlich getroffene Entscheidung, keinen Bürgermeisterkandidaten zu stellen, von der Gesamtheit ohne Murren getragen worden. "So wie das alles gelaufen ist, verspüren wir einen super Rückhalt und das motiviert unsere Fraktion", lobte Limpert. Als aktuelle Neuigkeit aus dem Wahlamt brachte Limpert die Platzierung der Freien Wähler als eigenständige Gruppierung auf dem Eberner Wahlzettel mit. "Wir firmieren unter der Nummer 08 ganz am Ende der fünf Eberner Parteien." Dies komme daher, dass sich die FWE, anders als andere Gruppierungen aus dem Stadtgebiet, keinem Dachverband, der auf Kreis- oder Landesebene antrete, angeschlossen hätten. "Wir haben immer unsere Unabhängigkeit und Schwerpunkttätigkeit in der Stadtpolitik betont und dies in der Vorstandschaft auch erneut wieder so beschlossen." Die FWE-Kandidaten nahmen diese Information gelassen auf. "Dann rollen wir das Feld eben von hinten auf", gab sich einer zuversichtlich, ein anderer bemühte gar ein Bibel-Zitat: "Die Letzten werden die Ersten sein."

Zur angelaufenen Wahlwerbung im Internet verwies Pressereferent Ralf Kestel anhand der Statistiken auf "ebenso überraschende wie erfreuliche Zahlen", weswegen weitere Aktivitäten in Vorbereitung seien, die begleitend zum Wahlflyer gestartet werden. Thomas Limpert präsentierte einen Korrekturabzug der Wahlbroschüre, die überzeugte.

In Stichpunkten ging Vorsitzender Limpert auf die Arbeit der Fraktion im Stadtrat, bestehend aus drei Räten und einem Ortssprecher, ein. Ziel sei es bei der März-Wahl, zumindest einen Sitz hinzuzugewinnen, um noch mehr Einfluss ausüben zu können.

Zum anstehenden Bürgerentscheid über das projektierte Hochregallager der Firma Uniwell in Eyrichshof machte Limpert deutlich, dass sich die Fraktion der Freien Wähler eindeutig für die Schaffung von Arbeitsplätzen ausspreche. Damit verband er den Appell, dass möglichst viele Wahlberechtigte am Bürgerentscheid teilnehmen. red