Freie Wähler Ebern besprechen Aktuelles

Nach dem Ende der Sommerpause findet der nächste Monatsstammtisch der Freien Wähler in Ebern am Mittwoch, 25. September, um 19.30 im Café Wagner statt. Hierzu ergeht Einladung an alle kommunalpolitisch interessierten Bürger. Unter anderem wird auf Themen der am Donnerstag, 26. September, stattfindenden Stadtratsitzung eingegangen, aber auch weitere, aktuelle Themen sollen angesprochen werden. Schwerpunkt in der Stadtratssitzung wird unter anderem das Thema "Vertrag zur Betriebsträgerschaft der neuen Kindertagesstätte mit den ‚Rummelsbergern'" sein. Weiterhin wird über den Stand der Kandidatenfindung zur Kommunalwahl 2020 berichtet. red