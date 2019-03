Freie Wähler diskutieren beim Frühschoppen

In einer globalisierten Welt ist politische Arbeit facettenreich und komplex. Um in Ruhe und gebotener Ausführlichkeit über aktuelle Themen sprechen zu können, hatten die Freien Wähler Möhrendorf unlängst zu einem politischen Weißwurstfrühstück geladen. Gespannt wurde ein weiter Bogen von kommunalen Finanzen bis hin zum Volksbegehren für mehr Artenschutz.

Parteipolitisch sind die Freien Wähler, dies bestätigte der Ortsvorsitzende Steffen Schmidt, mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden. "Wir haben, auch dank der engagierten Kandidaten bei uns im Landkreis, ein hervorragendes Ergebnis eingefahren", betont der Möhrendorfer Ortsvorsitzende. Auch im Bezirkstag sei ein wichtiges politisches Ziel der Freien Wähler erreicht worden, berichtete die Zirndorfer Bezirksrätin Elke Eder. "Wir haben die Bezirksumlage gesenkt - was jede einzelne Kommune entlastet."

Lebensqualität erhalten

Zu Recht, findet Regina Dukart. Sie verleiht der jüngeren Generation der Freien Wähler ihre Stimme. "Denn wer vor Ort Lebensqualität erhalten will, braucht Handlungsspielraum". Zu tun gibt es aus Sicht der 30-jährigen Höchstadterin genug. "Es steht eben nicht alles zum Besten. Auch bei uns nicht", betont sie. Und verweist darauf, dass in der Politik all zu schnell von Unmöglichem oder Alternativlosigkeit gesprochen wird.

"Walter Nussel sagt, wir brauchen für den Klimaschutz nichts unternehmen, bevor China umdenkt - und dass der meiste Dreck aus seiner Sicht von dort kommt", erzählt Dukart. "Diese Haltung macht sprachlos. Gerade wenn man daran denkt, eine Familie zu gründen". Deshalb zeigt die Wirtschaftsingenieurin Verständnis für Jugendliche, die dagegen aufbegehren. "Es genügt aber nicht, Schule zu schwänzen und zu demonstrieren", mahnt Dukart. "Vielmehr müssen sich jüngere Menschen wieder mehr politisches Gewicht verschaffen. Wir können nicht weiter hinnehmen, dass andere heute über unsere Zukunft entscheiden." Deshalb arbeiten Dukart und ihre Mitstreiter derzeit daran, die Jungen Freien Wähler im Landkreis zu stärken. "Dabei sind wir natürlich auf die Unterstützung der Älteren angewiesen", betont sie. "Also vertrauen Sie ihren Kindern und Enkeln - denn nur wenn es allen gut geht, können Sie ihre Lebensqualität auch im Alter erhalten." red