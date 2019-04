Freie Wähler/BV sind mit ihrer Arbeit zufrieden

Wie Christian Platzer, der Vorsitzende der Gruppierung Freie Wähler/Bürgerverein, bei der Hauptversammlung berichtete, hat der Verein aktuell 73 Mitglieder und stellt mit fünf Mandaten weiterhin die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Ein Schwerpunkt in der Vereinsarbeit lag im zurückliegenden Jahr auf der Unterstützung der Freien Wähler bei den Landtags- und Landratswahlen. Hier hätten beachtliche Ergebnisse erreicht werden können, hieß es in der Versammlung. Herauszuheben sei das Weitramsdorfer Zweitstimmenergebnis von Newcomer Max Kräußlich bei den Landtagswahlen im Oktober. Mit dem herausragenden Ergebnis von Maximilian Neeb in Seßlach und den Weitramsdorfer Ergebnissen sei der westliche Coburger Landkreis definitiv als Hochburg der Freien Wähler zu bezeichnen.

Der jährlich neu aufgelegte Kalender mit den interessanten Terminen zum Weitramsdorfer Gemeindegeschehen sei zum Jahreswechsel bereits zum sechsten Mal durch die Freien Wähler/Bürgerverein Weitramsdorf erstellt und an alle Haushalte der Gemeinde verteilt werden. Die Kosten des Druckes hätten erneut die fünf Mitglieder der FW-Gemeinderatsfraktion übernommen.

Vom aktuellen Gemeindegeschehen berichteten die Gemeinderäte Ulrich Kräußlich, Thomas Zapf, Klaus Dorscht und Tobias Franke. Zweiter Bürgermeister Werner Hanke überbrachte die Grüße und den Dank der Gemeinde. red