Freie Wähler auf Wahlkampftour

Bürgermeisterkandidat Andreas Trägner sowie die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wähler Münnerstadt und Stadtteile stellen sich und ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 15. März vor. Am Montag, 3. Februar, in Wermerichshausen, Mittwoch, 5. Februar, in Großwenkheim und Donnerstag , 6. Februar, in Burghausen Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. red