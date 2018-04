Freie Turner haben neuen Vorsitzenden

Eine Ära ging am Wochenende für die Freie Turnerschaft Schney zu Ende. Nach 15 erfolgreichen Jahren als Vorsitzender stellte sich Hans-Heinrich Bergmann aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl. Verabschiedet wurde auch der langjährige Schatzmeister des Vereins Frank Bergmann. Hans-Heinrich wurde zum Ehrenvorsitzenden und Frank Bergmann zum Ehrenschatzmeister der Freien Turnerschaft ernannt. Die Neuwahlen brachten mit Christian Gick als erstem Vorsitzenden ein erfreuliches Ergebnis, so dass der mitgliederstärkste Verein in Schney optimistisch in die Zukunft blicken kann.

Bei den Sitzungen der Vorstandschaft ging es um die Etablierung der Steel-Dart-Gruppe im Verein, um die Asphaltierung der Zufahrt durch den Park, um die Haushaltsplanung für 2018, um die Vorbereitung des Ehrungsabends, die Besetzung von Ehrenämtern und um die Vorbereitung der Mitgliederversammlung 2018.

Umfangreiche Maßnahmen stehen auch im Bereich der Freisportanlage an, die zunehmend von Außenstehenden für verschiedene Zwecke missbraucht wird. Eine Zaunanlage soll Abhilfe schaffen.

Mit großem Applaus wurde die Wahl von Christian Gick als neuem Vorsitzenden der Freien Turnerschaft quittiert.



Wahlergebnis

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Christian Gick (1.Vorsitzender), Stefan Hümmer (1. Stellvertreter), Christopher Rehm (2. Stellvertreter), Anja Flores (Schatzmeisterin), Carolin Gruß (Schriftführerin), Claudia Bergmann (Stellvertretende Schriftführerin), Claudia Bergmann (Oberturnwartin), Achim Steiner (Stellvertreter Oberturnwart), Margit Bergmann (Mitgliederverwaltung), Anja Flores (Stellvertreterin), Christopher Rehm (Jugendbeauftragter), Margit Bergmann, Hans-Heinrich Bergmann (Datenschutzbeauftragte).

Dem Vergnügungsausschuss gehören an: Christopher Rehm (Vorsitz), Christian Gick, Stefan Hümmer, Carolin Gruß, Anja Flores, Claudia, Conny, Florian, Hans-Heinrich, Kathrin und Manfred Bergmann, Wolfgang Bergner, Agnes Fehn, Christopher Flores, Otto Harrer, Ursula Harrer, Maximilian Mäurer, Marlene Noack, Dieter Paul, Stefan Pawlik, Alexander Rehm, Peter und Roswitha Schmidt, Lukas Schöpf, Achim Steiner. Für die Kegelbahn zuständig sind Christopher Flores und Stefan Pawlik. Liegenschaftswarte: Stefan Hümmer und Lukas Schöpf (für den Außenbereich), Alexander Rehm (für den Innenbereich).

Kassenrevisoren: Peter Schmidt, Berthold Werner, Frauen-Beauftragte: Roswitha Schmidt, Senioren-Beauftragte: Karin Witzgall. Dem Sportausschuss gehören alle Übungsleiter an: Frauen-Turnwartin Roswitha Schmidt, Senioren-Turnwartin Karin Witzgall, Fachwartin für Body-Workout und Just for-Fun Sport: Claudia Bergmann, Stepgruppenleiterin Ina Mehnert, Volleyballgruppe Christian und Diana Schorn, Kinder- und Jugendturnwartin Claudia Bergmann, Nordic Walking-Gruppe Roswitha Schmidt, Mutter-Kind-Gruppe Manuela Fiedler, Jugend-Turnwart Achim Steiner, Spielmannszug Christian Gick, Claudia Bergmann, Männer-Turnwart Achim Steiner, Leichtathletikwart Karl-Heinz Lausberg, Leistungssportabzeichenprüfer Achim Steiner, Karl-Heinz Lausberg, Fachwartin für Gymnastik und Tanz Claudia Bergmann. Wanderwarte: unbesetzt. Sportgruppe Fußball: Erik Trölenberg, Rolf Schardt, Boule-Gruppe: Florian und Hans-Heinrich Bergmann, Dart-Gruppe Florian Bergmann. kg