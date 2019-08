Freie Studienplätze an der Hochschule

Wer ab Oktober in Coburg studieren möchte, hat aktuell noch die Chance auf einen Studienplatz, heißt es in einer Mitteilung. In einigen Studiengängen sind Bewerbungen noch möglich, zum Beispiel in den technischen Bachelor-Studiengängen Automobiltechnologie, Automatisierungstechnik und Robotik, Elektro- und Informationstechnik, Energietechnik und Erneuerbare Energien, Informatik, Maschinenbau sowie Technische Physik. Auch in den Bachelor-Studiengängen Betriebswirtschaft und Versicherungswirtschaft gibt es noch freie Plätze. Beide Studiengänge sind auch berufsbegleitend studierbar. Außerdem nehmen folgende Master-Studiengänge noch Bewerbungen an: Betriebswirtschaft (auch berufsbegleitend), Digitale Denkmaltechnologien, Entwicklung und Management im Maschinen- und Automobilbau, Gesundheitsförderung, Informatik, Ressourceneffizientes Planen und Bauen (Bauingenieurwesen) sowie die englischsprachigen Programme Analytical Instruments, Measurement and Sensor Technology (AIMS) und Financial Management. Alle Informationen zum Ablauf der Bewerbung gibt es unter www.hs-coburg.de/bewerbung. red