Freie Senioren gehen an Bord

Die Freien Senioren unternehmen am Mittwoch, 11. September, einen Ausflug nach Veitshöchheim und Würzburg. Auf dem Programm steht eine Schifffahrt auf dem Main mit Mittagessen und eine Führung durch die Würzburger Residenz. Abfahrt ist um 9 Uhr in Heubach, mit Zusteigemöglichkeiten in Eyrichshof, Rathaus und an den Treppen in der Sudetenstraße. Weitere Auskünfte gibt es bei der Seniorenleiterin Edith Fuchs (Telefon 09531/8785). Eine Anmeldung ist nur noch auf der Ersatzliste möglich, teilt Edith Fuchs weiter mit. red