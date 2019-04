Freie Senioren fahren ins Museum

Die Freien Senioren Ebern fahren am Mittwoch, 10. April, ins Germanische Nationalmuseum nach Nürnberg. Nach einer Führung durch die Geschichte des Wanderns im Museum ist eine Einkehr vorgesehen. Anschließend besteht die Möglichkeit für einen Stadtbummel in der mittelfränkischen Metropole. Die Abfahrt ist in Heubach um 8.15 Uhr mit Zusteigemöglichkeit in Eyrichshof, am Rathaus Ebern und an den Treppen in der Sudetenstraße. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Seniorenleiterin Edith Fuchs (Telefonnummer 09531/8785). red