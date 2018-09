Freie Senioren Ebern werden 40 Jahre

40 Jahre alt wird die Freie Seniorengruppe Ebern, die in den letzten zehn Jahren von Edith Fuchs geleitet wird. Am Mittwoch, 26. September, ab 14 Uhr, werden vier Jahrzehnte Seniorengruppe in der Frankenstuben in Ebern gefeiert. Dazu sind alle Senioren der Gruppe, aber grundsätzlich auch alle, die sich für die Seniorenarbeit interessieren, eingeladen. Edith Fuchs wird in gemütlicher Runde einen Rückblick über die Arbeit der Freien Senioren Ebern geben. hw