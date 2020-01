Freie Senioren blicken zurück und planen

Zum Jahresrückblick und der Besprechung der nächsten Ausflüge treffen sich die Freien Senioren Ebern am Mittwoch, 15. Januar, um 14 Uhr im Restaurant "Veracruz" am Marktplatz in Ebern. Wer möchte, kann dort an einer Kellerführung teilnehmen (dazu Taschenlampen mitbringen!). Neue Interessenten sind jederzeit willkommen, teilte die Seniorenleitung weiter mit. red