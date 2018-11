Freie Plätze zum Fußball nach München

Für die Fahrt zum Fußballspiel Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf, organisiert vom Bayernfanclub Schwarze Berge am Samstag, 24. November, sind noch Plätze frei. Die Busfahrt beginnt am Samstag früh um 6 Uhr an der Bäckerei in Riedenberg. Heimfahrt ist nach dem Spiel. Interessenten melden sich bei Steffen Kopp unter der Nummer 09749/930 804. red