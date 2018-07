Freie Plätze im Keramik-Workshop

red



Im Rahmen eines Workshops der Sommerakademie kann man mit der Coburger Keramik-Künstlerin Nicola Gottfried ein ganzes Wochenende lang Gefäße, Schalen oder freie Objekte aus Steinzeugton fertigen. Das Experiment mit dem Material steht dabei im Vordergrund und lässt viel Freiraum für Kreativität. Der Kurs findet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Atelier der Künstlerin in der Gartenstraße 4 in Coburg statt. Es gibt noch wenige freie Plätze. Anmeldung erforderlich telefonisch unter 09561/88250 oder online unter www.sommerakademie-coburg.de