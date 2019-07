Freie Plätze für Superheldenwoche

Wie schon seit vielen Jahren findet auch heuer wieder die Hüttenfreizeit auf dem Farnsberg statt. Dabei dreht sich die Woche rund um das Thema "Superhelden". Die Teilnehmer spielen, basteln und übernachten in Blockhütten. Die Hüttenfreizeit findet statt von Sonntag, 4. , bis Samstag, 10. August, am Jugendzeltplatz Farnsberg und ist für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren. Veranstalter ist die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit Bad Kissingen mit der Jugendbildungsreferentin Johanna Mahr und ihrem Team. Sie ist in der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit, Kapellenstraße 9, Tel.: 0971/785 307 93, erreichbar. sek