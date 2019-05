Die Hammelburger Karnevalsgesellschaft (Ha-Ka-Ge) veranstaltet am Samstag, 1. Juni, einen Flohmarkt am Viehmarkt. Platzzuteilung und Aufbau sind an diesem Tag ab 7 Uhr möglich. Reservierungen für Plätze können bis Freitag, 31. Mai, unter Tel. 0171/ 107 92 91 oder per mail flohmarkt@hakage.de vorgenommen werden. sek