Der Gesangverein Liederkranz Premich fährt gemeinsam mit dem Liederkranz Oerlenbach am kommenden Samstag, 29. Juni, mit dem Bus nach Volkach zum Tag der Laienmusik. Es sind noch einige Plätze frei. Wer Interesse hat, kann gerne mitfahren und sich bei Monika Ziegler, Tel.: 09701/8240 melden. Abfahrt ist um 10 Uhr in Premich und ca. 10.30 Uhr in Oerlenbach. sek