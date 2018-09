Freie Plätze beim Kurs Qigong

Die Volkshochschule Hammelburg bietet am Dienstag, 18. September, von 19 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle, Kissinger Straße 80, den Kurs "Qigong im Förderzyklus der fünf Wandlungsphasen" mit Schwerpunkt "Spiel der fünf Tiere" an. Aktuell sind noch Plätze frei. Anmeldungen online über vhs.hammelburg.de oder Tel.: 09732/902 434. sek