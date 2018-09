Freie Plätze beim Ausflug

Der Obst- und Gartenbauverein Riedenberg unternimmt am Sonntag, 16. September, eine Tagesfahrt zum "Tag der Dahlie" nach Erfurt. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz des Gemeindezentrums. Im Bus sind noch einige Plätze frei. Wer mitfahren möchte, kann sich in die Teilnehmerliste in der Metzgerei Vogler eintragen oder unter Tel.: 09749/866 anmelden. sek