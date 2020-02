Freie Plätze bei der Volkshochschule

Bei der VHS gibt es für einige Kurse noch freie Plätze. Eine Teilnahme ist noch möglich beiden Sprachkursen "Business English - B1" ab Mittwoch, 5. Februar, 18.30 Uhr in der Alten Volksschule Hammelburg und "Spanisch für Anfänger - A1" ab Donnerstag, 6. Februar, 20 Uhr im Pfarrheim Hammelburg. Aufnahmefähig sind auch die beiden Zumba® Fitness - Kurse (Beginn 19 Uhr/20.15 Uhr), die am 6. Februar in der Saaletal-Schule (Turnhalle) starten. Zu "Yin-Yoga " ab 7. Februar, 10.45 Uhr, und zum Kochkurs "Der Duft von indischem Curry" am 8. Februar, 10.30 Uhr, in der Mittelschule werden auch noch Anmeldungen entgegen genommen. Freie Plätze gibt es noch für das Wochenend-Seminar "Achtsamkeitstraining" am 15./16. Februar ab 10 Uhr im Pfarrheim Westheim. Anmeldungen unter www.vhs-kisshab.de oder im vhs-Büro täglich zwischen 10 und 12 Uhr, Tel. 09732/ 902 434. sek