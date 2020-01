Freie Plätze bei der Volkshochschule

Bei der Volkshochschule Oerlenbach sind für verschiedene Kurse noch Plätze verfügbar. Eine Teilnahme ist noch möglich beim Faszientraining ab Donnerstag, 6. Februar, um 9.30 in der Wilhelm-Hegler-Halle, beim Vortrag "Einfach gesund sein", der am Montag, 10. Februar, in der Mittelschule und am Dienstag, 18. Februar, im Gemeindesaal Eltingshausen, jeweils um 19 Uhr, stattfindet und beim Sprachkurs "Bella Italia - A 1" ab Donnerstag, 13. Februar, um 18.30 Uhr in der Mittelschule. Aufnahmefähig sind die Kurse: "Vortrag zum Fasten" am Montag, 17. Februar, um 19 Uhr (Mittelschule) sowie "Bewegung mit Pep am Morgen" ab Mittwoch, 19. Februar, um 8.15 Uhr (Turnhalle Ebenhausen). Anmeldungen an Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114, oder per Mail an vanessa.parente@oerlenbach. de sek