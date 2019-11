Freie Plätze bei der Volkshochschule

Bei der Volkshochschule Oerlenbach gibt es noch aufnahmefähige Kurse: Plätze gibt es noch für "Tanzen Sie Tango Argentino!" am Samstag, 9. November, von 14 bis 17.30 Uhr in der Wilhelm-Hegler-Halle; "Malen wie Friedensreich Hundertwasser" ab Mittwoch, 13. November, an fünf Abenden, jeweils von 19 bis 21 Uhr im Werkraum der Mittelschule; der Vortrag "Angst vorm Niesen? Wo bitte ist die nächste Toilette" am Dienstag, 19. 11., von 19 bis 21 Uhr im Zimmer 17 der Mittelschule in Oerlenbach; "Den kurvigen Körper in Fahrt bringen" (Wanderung), montags, mittwochs und freitags ab 25. 11., von 10 bis 13 oder von 14 bis 17 Uhr, Treffpunkt Gemeindesaal Eltingshausen. Anmeldung nimmt noch umgehend Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114, vanessa-parente@oerlenbach.de ; www.vhs-kisshab.de entgegen. sek