Freie Plätze bei der Volkshochschule

Bei der Volkshochschule Oerlenbach gibt es noch aufnahmefähige Kurse: "Kinder-Yoga" ab Dienstag, 5. November, fünf Mal in Rottershausen; "Tanzen Sie Tango Argentino" am Samstag, 9. November, in der Wilhelm-Hegler-Halle; "Malen wie Friedensreich Hundertwasser" ab Mittwoch, 13. November, an fünf Abenden; der Vortrag "Angst vorm Niesen? Wo bitte ist die nächste Toilette" am Dienstag, 19. November, in Oerlenbach; "Den kurvigen Körper in Fahrt bringen", montags, mittwochs und freitags ab 25. November, von 10 bis 13 oder von 14 bis 17 Uhr. Anmeldung: Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114, vanessa-parente@oerlenbach.de ; www.vhs-kisshab.de. sek