Freie Plätze bei der Volkshochschule

Bei verschiedenen Volkshochschulkursen in der Außenstelle Bad Bocklet sind noch freie Plätze vorhanden. Lichtbildervorträge stehen am Montag, 23. September, über Botswana, Zimbabwe, Mosambik und Malawi und am Montag, 30. September, über Australien auf dem Programm, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Schwungvolle und gesellige Abende erleben die Teilnehmer beim orientalischen Tanz, Beginn ist am Dienstag, 24. September, beim Tanzkurs für Paare, Beginn ist am Donnerstag, 10. Oktober, sowie bei Agilando, Beginn ist am Freitag, 4. Oktober. Über den sicheren Umgang mit digitalen Medien können sich Interessierte am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr informieren. Freie Plätze gibt es beim Kurs Mutter/Vater-Kinderturnen für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren, Start ist am Freitag, 20. September, um 14 Uhr. Anmeldungen unter Tel.: 09708/ 912 227 (Christa Bauer) oder unter www.vhs-kisshab.de sek