Freie Plätze bei der Volkshochschule

In Kürze bietet die Städtische Volkshochschule einige neue Kurse an, zu denen sich Interessierte noch anmelden können. Im Kurs "Fotografieren mit der Digitalkamera" am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, jeweils von 9 bis 15 Uhr lernen die Teilnehmer die Funktionsweise ihrer Kamera und die Zusammenhänge der unterschiedlichen Bedienungselemente kennen. In einem weiteren Kurs am Samstag, 20. Juli, von 15.30 bis 20 Uhr geht es um die Makrofotografie (Nahfotografie). Hier erfahren Teilnehmende die entscheidenden Tricks der Profis, um aus einem anschaulichen Bildmotiv ein faszinierendes Makrofoto entstehen zu lassen. Theorie und Praxis der Portrait-Fotografie ohne Studio werden am Sonntag, 21. Juli, ab 15.30 Uhr vermittelt. Nähere Auskunft und Anmeldung ist möglich im Vhs-Büro, Maxstraße 23, Tel.: 0971/807 12 10, oder im Internet unter www.vhs-badkissingen.de sek