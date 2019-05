Freie Plätze bei der Volkshochschule

In Kürze beginnen an der Städtischen Volkshochschule einige neue Kurse, für die noch Plätze frei sind. Ein Kurs weist ab Montag, 6. Mai, an vier Vormittagen in den erweiterten Umgang mit dem PC für den häuslichen Bedarf ein. Ab Mittwoch, 8. Mai, 19.30 Uhr, gibt es eine fünfteilige Einführung in das Melodiespiel mit der Gitarre. Afrikanisches Trommeln für Anfänger und Fortgeschrittene steht am Samstag, 11. Mai, im Programm. Hilfe bei Rückenverspannung, Bandscheiben- und Ischiasleiden kann die Tuina-Massage mit verschiedenen Handmethoden bieten. Dieser Kurs ist am Donnerstag, 16. und 23. Mai, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr, geplant. Anmeldung im Vhs-Büro, Tel.: 0971/807 12 10 oder www.vhs-badkissingen.de sek