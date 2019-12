Freie Liste: Mario Wolff kandidiert als Bürgermeister

Bereits auf 30 Jahre erfolgreiche Kommunalpolitik blickt die Freie Liste in Walsdorf zurück und tritt zu den Kommunalwahlen 2020 nun wieder mit einem Bürgermeisterkandidaten sowie einer Wahlvorschlagsliste mit engagierten Bürgern an.

Mario Wolff wurde in der Aufstellungsversammlung zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Der 43-jährige Wirtschaftsingenieur ist mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Walsdorf stark verwurzelt. In der Versammlung erläuterte er ein detailliertes und umfangreiches Themenspektrum für Walsdorf und seine Ortsteile. Neben den Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung und Feuerwehr, gehören Mobilität (Stadtbusanbindung und Bürgermobil), Wohnraum und Infrastruktur, Seniorenarbeit, Vereinsleben und Ehrenamt sowie eine klimafreundliche Kommune mit Vorbildcharakter zu den Schwerpunkten seiner Agenda.

Straßenausbau forcieren

Darüber hinaus gilt es seiner Meinung nach, die Verkehrssicherheit zu verbessern und das Thema "Straßenausbau der Staatsstraßen" weiter zu forcieren. Gerade die unfallträchtigen Strecken nach Steinsdorf und Zettelsdorf müssten baldmöglichst ausgebaut werden. Um Projekte und Zukunftsthemen anzugehen, so Wolff, bräuchte es offene Diskussionen, einen starken Gemeinderat mit seinen Ausschüssen und gegebenenfalls weitere Arbeitskreise.

Wichtig sei für die Zukunft die Weiterentwicklung der bürger-, familien- und klimafreundlichen Gemeinde. Die Freie Liste veranstaltet am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr im Sportheim Walsdorf eine politische Diskussion mit den Landratskandidaten des Kreises. Bernd Fricke, Bruno Kellner und Andreas Schwarz haben hierfür bereits ihr Kommen angekündigt. red