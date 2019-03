Freie Kurse bei der Volkshochschule

Vor den Osterferien beginnen an der Städtischen Volkshochschule Bad Kissingen einige neue Kurse, zu denen sich Interessierte noch anmelden können. Was die Homöopathie zu Problemen in den Wechseljahren oder zu Osteoporose sagt, wird am Mittwoch, 3. April, um 19.30 Uhr erklärt. Kulinarisch geht es am Freitag, 5. April, ab 18 Uhr um die abwechslungsreiche indische Küche zu, am Samstag, 6. April, um leckere Suppenrezepte aus aller Welt. Probleme aus dem fotografischen Alltag, wie z.B. Bildhintergründe aufwerten, Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe einbauen, Diashows erstellen, Belichtungsfehler korrigieren u.v.m. werden im Angebot "Bildbearbeitung am PC" am Samstag, 6. April, behandelt. "Ich entdecke mich neu - in Farbe" heißt es am gleichen Tag ab 10 Uhr. Es werden Selbstportraits auf ungewohnte Art angefertigt. Zeichen- und Malkenntnisse sind nicht nötig. Am Montag, 8. April, und Mittwoch, 10. April, von 18 bis 21 Uhr können sich Besitzer von Android-Smartphones oder Tablets in die Geheimnisse ihres Gerätes einweihen lassen. Die wichtigsten Einstellungen, die Installation und Nutzung von Apps werden erläutert. Ein 1x1 für Berufsstarter steht am Montag, 8. April, von 19 bis 21 Uhr auf dem Programm. Info im

VHS-Büro, Maxstraße 23, Tel.: 0971/807 12 10, oder unter www.vhs-badkissingen.de sek