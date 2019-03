Freie Kurse bei der Volkshochschule

In Kürze beginnen an der Städtischen Volkshochschule Bad Kissingen einige neue Kurse, zu denen sich Interessierte noch anmelden können. Einige wenige Plätze sind noch frei im EXCEL-Grundkurs am Samstag, 23. März, von 9 bis 16 Uhr. Wie man mit wenig Zeit dennoch etwas Gutes auf den Teller bringt, kann ebenfalls am 23. März im Kochkurs "Wenig Zeit - fix was Gutes" von 9 bis 13 Uhr erfahren werden. Interessierte an westafrikanischer Percussion finden am Samstag, 23. März, Spaß am "Afrikanischen Trommeln" für Anfänger bzw. Fortgeschrittene. Pflanzliche Nahrungsmittel sind sehr wichtig für den Menschen. In wenigen Minuten lassen sich gesunde Rezepte für Erwachsene, Kinder und Senioren zubereiten, z. B. ein gesunder Smoothie, ein leckeres Dessert oder sogar Schokolade. Kurstermin ist Donnerstag, 28. März, von 18 bis 20 Uhr. Nähere Auskunft zu diesen und allen anderen Kursen des Frühjahrsprogramms gibt es im Vhs-Büro, Maxstraße 23, Tel.: 0971/807 12 10 oder auch im Internet unter www.vhs-badkissingen.de sek